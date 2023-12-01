Митин выделил роль науки в сфере производства органической продукции

На развитие производства органической продукции в России выделяется ежегодно460 миллиардов рублей, рассказал первый зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин 1 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».
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