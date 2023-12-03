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Западное образование — база западного поражения

Западное образование — база западного поражения

© РИА Новости . Владимир Песня Ростислав Ищенко Слова Бисмарка о том, что Франко-прусскую войну выиграл прусский гимназический учитель, широко известны Качественность же созданной в Пруссии системы образования и её адекватность требованиям момента была подтверждена не столько войнами (Первую и Вторую мировые Германия проиграла, и школьный учитель не помог), сколько широчайшим распространением и копированием этой системы во всём мире.

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