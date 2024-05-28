«Земский учитель»: Ямал привлекает педагогов из разных уголков России

В рамках федеральной программы «Земский учитель», на Ямал приедут 24 новых педагога, которые успешно прошли конкурсный отбор и теперь займут свои места в школах Губкинского, Муравленко, Лабытнанги, Красноселькупского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.