На Смоленщине дети будут обучаться управлению БПЛА

Участники Международного турслета «Наш вектор» также научатся искать человека с воздуха.Смена Международного спортивно-туристического слета «Наш вектор» в этом году пройдет с 1 по 10 июня на территории Нацпарка «Смоленское поозерье».
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