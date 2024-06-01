Когда на самом деле в СССР закрыли последний лагерь ГУЛАГа

Печально известное Главное управление лагерей (ГУЛАГ) прекратило существование в 1956 году. Однако в советской системе исполнения наказаний продолжали функционировать несколько лагерей, в которых содержались политические заключённые.
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