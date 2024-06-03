В Надыме строители возведут пожарное депо с башней и спортивной площадкой

В Надыме построят современное пожарное депо. Судя по концепции, на территории появятся учебно-тренировочная башня, мойка для автомобилей, подземный резервуар для воды, спортивная площадка, тренажерный зал и многое другое.
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