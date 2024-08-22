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Авиарейсы из Алматы в Токио запустят в 2026 году

Авиарейсы из Алматы в Токио запустят в 2026 году

Air Astana и Japan Airlines заключили кодшеринговое соглашение, которое позволит обеим авиакомпаниям разместить свои коды на новом рейсе из Алматы в Токио, запланированном на весну 2026 года, передает inAlmaty.

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