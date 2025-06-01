Перемирие для выборов?

Главное в ремесле любого предсказателя — давать больше прогнозов, «хороших и разных». По закону больших чисел какие-то из них обязательно сбудутся, пусть и не на сто процентов, создавая автору имя и реноме.
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