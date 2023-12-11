Адвокат красноярского бизнесмена Быкова прокомментировал приговор ему

Адвокат бизнесмена и политика Анатолия Быкова Алексей Прохоров прокомментировал решение Кировского районного суда Красноярска, который 11 декабря увеличил бывшему депутату Заксобрания срок до 20 лет, признав его виновным в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова.