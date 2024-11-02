Илья Авербух проведет автограф-сессию на Гран-при в Казани

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а также продюсер, хореограф, режиссер и постановщик ледовых шоу, завоевавших сердца любителей фигурного катания по всей России, Илья Авербух станет гостем второго этапа отечественной серии Гран-при в столице Татарстана.