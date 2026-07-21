Двойной статус в 47 лет и балетная школа: как выглядит повзрослевшая дочь Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева часто делится в соцсетях кадрами с участием своей младшей дочери Маши. Девочка, родившаяся в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, заметно повзрослела и всё чаще привлекает внимание подписчиков, которые обсуждают её внешность и увлечения.