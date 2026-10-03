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Министр финансов США сравнил разработчиков ИИ с серийными убийцами

Министр финансов США сравнил разработчиков ИИ с серийными убийцами

Главы компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (ИИ), аналогично серийному убийце из фильма «Молчание ягнят» нуждаются в том, чтобы их остановили, заявил министр финансов США Скотт Бессент, 3 октября сообщает издание Axios.

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