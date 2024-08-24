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Управление Telegram может временно перейти к вице-президенту Илье Перекопскому

Управление Telegram может временно перейти к вице-президенту Илье Перекопскому

После ареста Павла Дурова во Франции управление мессенджером Telegram, вероятнее всего, будет передано вице-президенту мессенджера и другу Дурова Илье Перекопскому, с которым они работали над созданием социальной сети "ВКонтакте".

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