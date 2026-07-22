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Шторм задержал теплоход с 65 пассажирами на сутки без воды

Шторм задержал теплоход с 65 пассажирами на сутки без воды

Теплоход «Принцесса Анабелла» застрял на Ладожском озере более суток из-за шторма. На борту находились 65 пассажиров, и запасы воды закончились.

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