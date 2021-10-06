Продажи чипов должны увеличить чистую прибыль Samsung за третий квартал на 79 %

В эту пятницу компания Samsung Electronics должна огласить только предварительные финансовые итоги третьего квартала, чтобы позже раскрыть их полностью, но аналитики уже активно прогнозируют достижение корейским гигантом рекордных результатов.
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