Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Украина в существующем виде не нужна ни Власти, ни марионеткам, ни Народу. Нет такой страны - нет долгов перед всеми...Смогут ли украинц...
  • Евгений Решетников
    Сколько можно обсуждать помощь малоимущим многодетным и т.д. может порешаете как помочь тем кто работает за троих, мо..."220 рублей на че...
  • Дарья Ивлева
    Статья интересная ! НО .....В ближайшие 10 лет укры сами не не освободятся от западных марионеток !!! Опять боль...Смогут ли украинц...

Продажи чипов должны увеличить чистую прибыль Samsung за третий квартал на 79 %

Продажи чипов должны увеличить чистую прибыль Samsung за третий квартал на 79 %

В эту пятницу компания Samsung Electronics должна огласить только предварительные финансовые итоги третьего квартала, чтобы позже раскрыть их полностью, но аналитики уже активно прогнозируют достижение корейским гигантом рекордных результатов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх