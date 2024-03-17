20+ доказательств того, что из любого заморыша можно вырастить сногсшибательного питомца

Стать супергероем хотя бы для одного живого существа не так уж и сложно. Для этого не надо спасать мир и бороться с пришельцами — достаточно спасти и отогреть своей любовью котенка или щенка, и они всю жизнь будут считать вас лучшим человеком на свете.
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