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Буше про 1:5 от «Барыса»: «Отличное начало у «Авангарда». Мы нанесли 42 броска в створ и немало промахнулись, а по голевым моментам превосходили соперника – 25:19»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше прокомментировал поражение от « Барыса » (1:5) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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