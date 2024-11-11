КНДР ратифицировала договор о партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала заключенный с Россией Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соответствующий указ подписал в понедельник, 11 ноября, лидер республики Ким Чен Ын, сообщает радио "Голос Кореи" "Указом председателя Государственных дел КНДР «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ», заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", – цитирует РИА Новости текст сообщения.