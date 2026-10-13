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Несекретные материалы

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Президент Польши вывел на чистую воду премьера, выдумавшего отчёт ЦРУ о России

Президент Польши вывел на чистую воду премьера, выдумавшего отчёт ЦРУ о России

Варшава никогда не питала тёплых чувств к Москве, даже в советские времена. Но деятельность некоторых оголтелых польских русофобов современности вывела из себя даже президента Польши Кароля Навроцкого, которого просто невозможно заподозрить в симпатиях к России.

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