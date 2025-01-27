Накормить искусственный интеллект

Дональд Трамп занял президентское кресло — и понеслось. Менее чем за час новый американский лидер подписал множество документов, отменив в том числе 78 решений, которые в период своего президентства принял Джо Байден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии