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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» может никого не купить летом, если никто из игроков не попросит уйти (ESPN)

Как сообщает ESPN, «горожане» могут начать следующий сезон в неизменном составе, если никто из игроков не захочет покинуть клуб.

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