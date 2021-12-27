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Барбашев включен в ковид-протокол «Сент-Луиса»

Форвард Иван Барбашев и еще три игрока «Сент-Луиса» попали под действие COVID-протокола НХЛ. Россиянин сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря, защитник Роберт Бортуццо, нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил – 26 декабря.

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