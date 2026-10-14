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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об Овечкине: «Сравниваю таких людей с Роналду, Месси. Сами должны решать, когда им заканчивать. Люди столько отдали хоккею и футболу»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался про капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который ранее объявил, что этот сезон станет для него заключительным в НХЛ.

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