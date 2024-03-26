Семья, вернувшаяся в ХМАО с отмененных из-за трагедии в «Крокусе» соревнований, погибла в ДТП

Стали известны подробности ДТП на трассе Сургут-Когалым 24 марта, в котором погиб 9-летний ребенок: молодая женщина и ее дочка возвращались домой с отмененных в московском «Крокусе» соревнований, в которых девочка должна была принимать участие.
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