Семья, вернувшаяся в ХМАО с отмененных из-за трагедии в «Крокусе» соревнований, погибла в ДТП

Стали известны подробности ДТП на трассе Сургут-Когалым 24 марта, в котором погиб 9-летний ребенок: молодая женщина и ее дочка возвращались домой с отмененных в московском «Крокусе» соревнований, в которых девочка должна была принимать участие.