Медрегулятор США уменьшил сроки изоляции для пациентов с COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов Америки выпустили 27 декабря свежие рекомендации по пребыванию на карантине для людей, имевших контакт с больными коронавирусом, сократив срок изоляции до пяти дней.