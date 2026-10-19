“A mysterious super PAC propping up retired teacher Dan J. Sullivan in Alaska’s closely watched Senate race is funded by progressive donors, new financial disclosures reveal,” the New York Post reports.
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