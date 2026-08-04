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temapenza

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Самые странноватые духи в мире – чем они пахнут?

Вкусы у всех различные, и в отношении парфюма тоже – определенные люди категорически не хотят приятно благоухать благоуханными цветами, свежими цитрусами, сладчайшей ванилью либо дорогой кожей, предпочитая не просто странноватые, а весьма странноватые запахи.

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