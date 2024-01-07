Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Братская помощь: Ким Чен Ын передал русским свои баллистические изделия

Братская помощь: Ким Чен Ын передал русским свои баллистические изделия

Avia.pro - Новости В последние недели мировая политическая сцена оживилась новостями, связанными с обвинениями в адрес КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) о поставках баллистических средств нашей стране.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Я очень рад если это правда!!!! Пора объединяться и бить по сша пока они не превратятся в пролив им. СТАЛИНА!!!! Эта гниль должна быть уничтожена с лица ЗЕМЛИ!!!!
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14 час.

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