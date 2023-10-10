У российского самолета возникли проблемы с двигателем во время полета

У самолета российской авиакомпании Red Wings во время полета возникли проблемы с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Екатеринбурга в Томск в воскресенье, 8 октября.
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