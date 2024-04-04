Ботанический сад показал первоцветы в апрельском снегу

Накануне вечером на Петербург обрушилась метель В официальном телеграм-канале Ботанического сада Петра Великого опубликовали фотографии первоцветов, которые после почти 20-градусного тепла завалило апрельским снегом.
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