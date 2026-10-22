El Salvador President Nayib Bukele launched a military combat operation in Haiti to rescue four Salvadoran aviation technicians kidnapped by gangs.
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