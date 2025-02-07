⚡️Обновленная купюра номиналом 1 000 рублей будет представлена в конце 2025 года, заявили в ЦБ РФ.
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⚡️Обновленная купюра номиналом 1 000 рублей будет представлена в конце 2025 года, заявили в ЦБ РФ.
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