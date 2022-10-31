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Modern Diplomacy: в Европе разгадали обман СМИ об Украине

Modern Diplomacy: в Европе разгадали обман СМИ об Украине

Независимый американский журналист Рич Бердан в статье для бельгийского интернет-портала «Modern Diplomacy» выразил глубокое сомнение в словах западных СМИ, превозносящих Зеленского, как спасителя демократии.

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