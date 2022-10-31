Modern Diplomacy: в Европе разгадали обман СМИ об Украине

Независимый американский журналист Рич Бердан в статье для бельгийского интернет-портала «Modern Diplomacy» выразил глубокое сомнение в словах западных СМИ, превозносящих Зеленского, как спасителя демократии.
Популярные статьи
- Подоляка: российские войска наступают на Угледарском направлении
- В обмен на жвачку и джинсы мы продали СССР, не допустите, чтобы Россия продалась за YouTube — Пригожин
- Не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать: Пригожин о непрофессионализме некоторых «кадровых» военных
Свежие комментарии