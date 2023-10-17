Около 35 тыс. зрителей четыре часа не могли покинуть стадион после остановки матча Бельгия — Швеция

В Брюсселе около 35 тыс. человек, пришедших на матч Бельгия — Швеция в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, четыре часа ждали эвакуации на стадионе «Короля Бодуэна» после убийства двух шведских болельщиков.