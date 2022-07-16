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«Сент-Луис» подписал 2-го снайпера АХЛ Фрка на год. У него 40 шайб в 58 матчах за «Онтарио»

«Сент-Луис» подписал 2-го снайпера АХЛ Мартина Фрка на год. Соглашение с 28-летним чешским нападающим является двусторонним (зарплата на уровне НХЛ 750 тысяч долларов, АХЛ – 500 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 560 тысяч).

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