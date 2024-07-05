Тюменские историки рассказали о деятельности царских тюремных инспекторов

Один из механизмов управления монархическим государством — уголовно-исполнительная система. Важнейшим условием эффективного функционирования пенитенциарных учреждений выступала удовлетворительная организация тюремного персонала, которая делилась на центральное управление и местное.
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