Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут покинуть президентскую гонку

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лина любимцева

Трамп, как раз, и положил начало тому, что США стали игнорировать всякие договоренности на мировом уровне и творить, что только заблагорассудится. Болтает Трамп много, делает только все наоборот... Не знаю, кого там выдвинут партии взамен Трампа и Байдена, навряд ли они будут дружественны России, но эти двое точно не желательны для нас.