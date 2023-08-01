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Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут покинуть президентскую гонку

Действующий президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп могут выбыть из президентской гонки перед выборами, которые пройдут в 2024 году.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп, как раз, и положил начало тому, что США стали игнорировать всякие договоренности на мировом уровне и творить, что только заблагорассудится. Болтает Трамп много, делает только все наоборот... Не знаю, кого там выдвинут партии взамен Трампа и Байдена, навряд ли они будут дружественны России, но эти двое точно не желательны для нас.
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