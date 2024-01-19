Томаты, сервиз, грудинка. Какие товары вошли в ТОП дорогих покупок у россиян в 2023 году

В список самых дорогих покупок в России в 2023 году возглавили помидоры на 626 млн рублей. В первую десятку также вошли японская ваза и резные фигурки за 7,4 млн рублей, антикварный сервиз — за 4,8 млн рублей и рубленная свинина на 7,8 млн, следует из данных исследования «Контур.