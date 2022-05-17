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Экономист Кузнецов заявил, что Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

Экономист Кузнецов заявил, что Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что при сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, а второй не очень.

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