Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Пиняев не сыграет с «Зенитом». Хавбек «Крыльев» проходит обследование в клинике

Хавбек «Крылья Советов» Сергей Пиняев пропустит матч Мир РПЛ с «Зенитом». «Пиняев находится в клинике, проходит обследование.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх