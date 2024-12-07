Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно со смежными службами, а также администрацией помогают местным жителям эвакуироваться и разместиться в пунктах временной дислокации.

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Комментарии
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Eduard
А они укропы вообзе понимают,что делают.Он сепаратист,а они Украину иностранцам дарят,чем лучше? А они дурака включили делают вид,что не понимают о чем речь?
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14 час.
Eduard
Не знал что нащисоседи на Украине такая нелюдь.Им в печеньки анашу спрятали.Они же сумасшедшие!
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14 час.
Eduard
Они сами чем дучше?Это же уголовники первостатейные!
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14 час.

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