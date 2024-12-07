Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Eduard А они укропы вообзе понимают,что делают.Он сепаратист,а они Украину иностранцам дарят,чем лучше? А они дурака включили делают вид,что не понимают о чем речь?

Eduard Не знал что нащисоседи на Украине такая нелюдь.Им в печеньки анашу спрятали.Они же сумасшедшие!