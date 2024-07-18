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Глава Саранска ушел в отставку

Глава Саранска ушел в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале.

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Комментарии
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Модест
Хапнул и драть, пока не поймали? Сначала за бугор свалить, а потом в розыск объявить, как это принято у нас. Для таких бегунов должна быть своя Тиса. Если бы была другая причина, то из неё не делали бы секрета.
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