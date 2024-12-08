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Курьезная история с «домашним пленом» двух украинских солдат в Курахово еще не разрешилась

Бойцы комбата Реута, Пятой бригады, наткнулись на двух солдат ВСУ, засевших в одном из кураховских бункеров.

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