Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России

Позиция НАТО не изменится после смены генерального секретаря Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, сообщил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.