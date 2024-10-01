Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России

Позиция НАТО не изменится после смены генерального секретаря Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, сообщил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
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