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Петербургский дневник

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Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России

Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России

Позиция НАТО не изменится после смены генерального секретаря Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, сообщил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.

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