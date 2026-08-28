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Царьград

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Ozon начнёт продажу товаров из пунктов выдачи с 10 сентября

Ozon начнёт продажу товаров из пунктов выдачи с 10 сентября

Ozon с 10 сентября начинает продавать товары из пунктов выдачи. Товары, которые не были забраны покупателями в течение двух недель, будут предлагаться другим клиентам.

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