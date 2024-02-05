Рязанскую область 5 и 6 февраля ждет гололедица

Предупреждение ля жителей региона опубликовано на карте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, опасность гололедицы сохранится в течение минимум двух первых дней рабочей недели - прогноз актуален до 22:00 вторника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии