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Царьград

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Уайт осудил Усмана Нурмагомедова за действия на турнире в Шанхае

Уайт осудил Усмана Нурмагомедова за действия на турнире в Шанхае

Глава UFC Дэйна Уайт осудил Усмана Нурмагомедова за его поступок на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае 29 августа, когда он выбежал в октагон после поражения своего брата Умара от Сун Ядуна.

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