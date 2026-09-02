Уайт осудил Усмана Нурмагомедова за действия на турнире в Шанхае

Глава UFC Дэйна Уайт осудил Усмана Нурмагомедова за его поступок на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае 29 августа, когда он выбежал в октагон после поражения своего брата Умара от Сун Ядуна.
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