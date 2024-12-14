Певица Глюкоза снова шокировала своей сменой имиджа

После серии скандалов певица Глюкоза продолжает смело экспериментировать со своим образом. В последние недели она появлялась на публике с зелеными волосами и коротким блондом, а сегодня удивила всех новым имиджем с челкой и розовым каре.
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