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21 день автономной работы, водозащита, более 150 режимов тренировок, HyperOS 4 — всего 45 долларов. Представлен фитнес-браслет Mi Band 11

21 день автономной работы, водозащита, более 150 режимов тренировок, HyperOS 4 — всего 45 долларов. Представлен фитнес-браслет Mi Band 11

Есть вариант и в керамическом корпусе — он дороже на 15 долларов Xiaomi открыла предзаказы на фитнес-браслет Mi Band 11.

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