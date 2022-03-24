Popcaketv

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега Ланин
    Уезжай молча и будет тебе счастье. Подниматься человеку тяжело, а упасть... - не много оступиться.Белоцерковская об...
  • Natalia Ivanova
    Нина Ургант - народная артистка СССР. А этот то кто?«Чем он тут был б...
  • Lehanaizhe
    Как он жалок, а ведь был всесильным, почти.Уволился и уехал ...

Ида Галич впервые рассказала о романе с блогером Стасом Круглицким

Ида Галич впервые рассказала о романе с блогером Стасом Круглицким

Иде Галич уже несколько месяцев приписывают отношения с блогером Стасом Круглицким. Пара проводит много времени вместе, и Стас – первый серьезный роман Иды после развода с супругом Аланом Басиевым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх